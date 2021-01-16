Kadıköy'de yangın; Yürüme engelli kişiyi komşuları dışarı çıkardı
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Kadıköy'de yangın; Yürüme engelli kişiyi komşuları dışarı çıkardı

16.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 16.01.2021 11:53
Kadıköy'de yangın; Yürüme engelli kişiyi komşuları dışarı çıkardı

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / Kadıköy'de 2 katlı binada yangın çıktı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ Kadıköy'de 2 katlı binada yangın çıktı. Yanan binanın bitişiğindeki evde yaşayan ve o sırada uyuyan yürüme engelli kişiyi komşuları dışarı çıkardı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi Erenler Sokakta saat 10.45 sıralarında 2 katlı binanın üst katı ve çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı. Çevredeki vatandaşlar yanan binanın bitişiğindeki evde yaşayanların kapısına vurarak uyardı. Burada yaşayan yürüme engelli Oktay Kaya'yı komşuları kapıya vurarak uyandırdı. Komşuları Kaya'yı tekerlekli sandalye ile yangın yerinden uzaklaştırdı. Komşularının su verdiği Oktay Kaya "Evde uyuyordum. Komşular sağ olsun uyandırdı. Yarım yamalak üstümü giydim. Engelliyim çıkardılar beni." diye konuştu.

Yangın, itfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. 

Kadıköy'de yangın; Yürüme engelli kişiyi komşuları dışarı çıkardı
Kadıköy'de yangın; Yürüme engelli kişiyi komşuları dışarı çıkardı
Kadıköy'de yangın; Yürüme engelli kişiyi komşuları dışarı çıkardı
Kadıköy'de yangın; Yürüme engelli kişiyi komşuları dışarı çıkardı
Kadıköy'de yangın; Yürüme engelli kişiyi komşuları dışarı çıkardı
Kadıköy'de yangın; Yürüme engelli kişiyi komşuları dışarı çıkardı
Kadıköy'de yangın; Yürüme engelli kişiyi komşuları dışarı çıkardı
Kadıköy'de yangın; Yürüme engelli kişiyi komşuları dışarı çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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