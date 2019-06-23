KADIKÖY'DE YANGIN: ANNE BABA ÖLDÜ, ENGELLİ OĞULLARI KURTARILDI

-YANGIN ÇIKAN DAİREDE ANNE VE BABA HAYATINI KAYBEDERKEN, ENGELLİ OĞULLARINI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.

-YANGIN NEDENİYLE ÜST KATLARDA MAHSUR KALANLAR İTFAİYE EKİPLERİNİN UZATTIĞI NERDİVENLE KURTARILDI.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Kadıköy'de 7 katlı binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dairede bulunan anne ve baba hayatını kaybederken, engelli oğullarını vatandaşlar kurtardı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalıp, cam ve balkonlara çıkanları itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı.

Bayer Caddesi, Şehir Meltem Özkılıç sokakta bulunan 7 katlı binanın 3 katından saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda bina sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dairede mahsur kalan 42 yaşındaki engelli Bora Çehreli ekipler tarafından kurtararak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla ve daireye girerek yangına müdahale etti. Alevler kısa süre söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Üst katta mahsur Kalan bir çocuk itfaiyenin merdiven aracıyla aşağıya indirilerek kurtarıldı.

Ekipler dairede yaptığı incelemede anne Ülker Çehreli (74) ve baba Behzat Barbaros Çehreli'nin (75) cansız bedenine ulaştı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Daireden yükselen alev ve yoğun duman(ÖZEL)

-Üst katlarda mahsur kalanlardan görüntü(ÖZEL)

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

-Mahsur kalan bir çocuğun merdiven aracıyla indirilmesi(ÖZEL)

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA