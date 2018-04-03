Kadıköy'de Yangın

Kadıköy'de 20 katlı binanın son iki katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan 20 katlı binanın son iki katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, yangına müdahaleye başladı.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede ambulanslar da hazır bekletiliyor.