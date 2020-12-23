Kadıköy'de park halindeki araç alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti
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Kadıköy'de park halindeki araç alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti

23.12.2020 22:54 | Son Güncelleme: 23.12.2020 23:11

Kadıköy'de park halindeki araçta yangın çıkan yangında, araç içerisinde bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi.

Kadıköy'de park halindeki araçta yangın çıkan yangında, araç içerisinde bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi.

Olay Kadıköy Hasanpaşa Mahallesinde saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre atıl durumdaki park halinde bulunan ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu araç alev aldı. Alevlere teslim olan araçta bulunan 2 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yürüttü. İncelemenin ardından şahısların cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin kimlik bilgilerine ise henüz ulaşılamadı.

(Cem Güney Kılıç - Muharrem Çam/İHA)

Kadıköy'de park halindeki araç alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti
Kadıköy'de park halindeki araç alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti
Kadıköy'de park halindeki araç alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti
Kadıköy'de park halindeki araç alev aldı, 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ

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