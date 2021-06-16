Kadıköy'de yağmur nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı
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Kadıköy'de yağmur nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı

Kadıköy'de yağmur nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsa ALMAÇAYIR / Kadıköy'de sağanak yağış nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı.

İsa ALMAÇAYIR/ Kadıköy'de sağanak yağış nedeniyle  ev ve işyerlerini su bastı. İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle dönerken, Kadıköy'de çok sayıda ev ve işyerini su bastı. 19 Mayıs Mahallesi Cemil Akdoğan sokaktaki birçok bodrum katı suyla doldu. Olay yerine itfaiye ve İSKİ ekipleri sevk edildi. Evlerini su basanlar, kendi imkanlarıyla tahliye çalışması yaptı. Eşyaları kullanılamaz hale gelen apartman sakinleri duruma tepki gösterdi.

Evin içi suyla dolan Çiçek Okay, "Sel bastı. Daha önce birkaç defa daha basmıştı. Her seferinde arıyoruz. Kimse ilgilenmiyor. Kredi çekip eşya aldık. Yine su bastı. Çocuklarım perişan oldu. İçerisi lağım kokuyor" diye konuştu. İşyeri sahibi Hüseyin Akçıl, "Bodrum katı su bastı. Kanalda tıkanma olduğunu söylüyorlar. Yağmur da yağınca birkaç tane binanın da bodrum katına su bastı" dedi.


Kadıköy'de yağmur nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı
Kadıköy'de yağmur nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı
Kadıköy'de yağmur nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı
Kadıköy'de yağmur nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı
Kadıköy'de yağmur nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı
Kadıköy'de yağmur nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı
Kadıköy'de yağmur nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı
Kadıköy'de yağmur nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı
Kadıköy'de yağmur nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı
Kadıköy'de yağmur nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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