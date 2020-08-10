KADIKÖY'DE VATANDAŞLARIN BİSİKLET YOLU TEPKİSİ
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KADIKÖY'DE VATANDAŞLARIN BİSİKLET YOLU TEPKİSİ

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bisiklet yolunun bir kısmı kaldırılarak dubaları söküldü.

KADIKÖY'DE VATANDAŞLARIN BİSİKLET YOLU TEPKİSİ
10.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:19

-Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bisiklet yolunun bir kısmı kaldırılarak dubaları söküldü.

-Dubaların kaldırılması sonrası otomobiller bisiklet yoluna park edilmeye başlanınca bisikletliler araçların ilerlediği yolda gitmeye başladı. 

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL, - Kadıköy'de Bağdat Caddesi bisiklet yolunun Kızıltoprak ve Recep Peker Caddesi'nden geçen kısmı geçtiğimiz haftalarda kaldırıldı. Caddenin sağ şeridinde bulunan bisiklet yolunun dubaları sökülürken yolda sadece şeritler kaldı. Dubaların kaldırılmasıyla birlikte Recep Peker Caddesi'ndeki bisiklet yoluna araç sahipleri otomobillerini park etmeye başladı. Bisiklet yolunun kaldırılması sonrası o yolu kullanan bisikletliler diğer taşıtlarla aynı yolda ilerliyor. Bisiklet yolunun yeni bir projelendirme çalışması kapsamında kaldırıldığı belirtilirken, bisiklet kullanan vatandaşlar, yolun kullanımının yaz aylarında artığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

"BİSİKLET YOLUNUN ACİLEN YENİDEN YAPILMASINI TALEP EDİYORUM"

Bisiklet kullanan ve bisiklet yolunun kaldırılmasıyla bisikletlilerin mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Murat Şen, "Ben yolu sürekli kullanıyordum. Şu an buranın böyle olması ciddi tehlike arz ediyor. Sosyal medya üzerinden sorduğum sorulara da esnafın talebi doğrultusunda böyle olduğunu, projenin yenileneceğini söylediler. Biz de bekliyoruz. Bu çok saçma. Çünkü zaten yaz mevsimi bisikletin en yoğun kullanıldığı zamanlar. Yeni proje yaz sonuna kadar gelmediğine göre herhalde kışın yapacaklar. Anlamlı bulmuyorum. Ben sürekli olarak bu yolu kullanıyorum. Araçların arasından ilerliyoruz ve bu tehlikeli. Çünkü bizim sürücülerimiz küçük araçları araçtan saymıyorlar. Bisiklet ve motosikletlilerin durumu İstanbul trafiğinde gerçekten zor. Üstüne bu düzenlemelerin yanlış yapılması ya da yapılmaması işimizi daha da zorlaştırıyor. Ben sürekli olarak bisiklet kullanıyorum. Hem işime gidip geliyorum. Aynı zamanda bir rahatsızlığım var hastaneye gidip gelmem gerekiyor. O süreçte bisiklet kullanıyorum. Her bisikletli gibi bu bisiklet yolunun acilen yeniden yapılmasını talep ediyorum. Bağdat Caddesi'nde bisiklet yolu duruyor ve çok işlevsel, işimize yarıyor. Buranın da acilen düzeltilmesi gerekiyor " ifadelerini kullandı.   

"YOLUN BU ŞEKİLDE OLMASI HOŞ OLMADI"Bisiklet sürücüsü Başar Gündoğdu, "Ben Bağdat Caddesi ve sahil yolunu çok kullanıyorum. Zorlanıyoruz tabii ki. Kaldırımlardan gidiyoruz ve yola çıkamıyoruz. Arabalardan tedirgin oluyoruz. Bu yolun bu şekilde olması hoş olmadı. Bu yol bisiklet yoluydu ve çok rahattı. İşe gidip geliyordum. Şimdi böyle oldu" diye konuştu. Engür Canfes adlı vatandaş ise, "Park bulamayan insanlar buralara park ediyorlar. Park bulunmamasının sebebi de binaların otoparksız yapılıyor olması" dedi. 

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bisiklet yolunun kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yolun Kızıltoprak ve Recep Peker Bulvarı'ndaki bölümün kaldırılması kararı, bölge esnafı, bölge muhtarları ve Kadıköy bölgesinde aktif Bisikletli Ulaşım Platformu ile yapılan görüşmeler sonrası alındı. Tüm paydaşlar, yolun ortaya alınması konusunda mutabık kaldılar. Yol Kızıltoprak'taki benzin istasyonunun oradan düz bir şekilde her iki yönün tam ortasından iki tarafı korumalı olacak şekilde projelendiriliyor. Proje aşaması tamamlandı. Yolun yeniden projelendirmesi aşamasında farklı alternatifler de değerlendiriliyor. Yolun Recep Peker Bulvarı'na dönmeyerek, Söğütlüçeşme Metrobüs ve Marmaray İstasyonu'na bağlanması da seçenekler arasında bulunuyor."

Kaynak: DHA

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