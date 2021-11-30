Kadıköy'de valilik kararını delen scooter sürücüsünden gazeteciye tepki - Haberler
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Kadıköy'de valilik kararını delen scooter sürücüsünden gazeteciye tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadıköy'de valilik kararını delen scooter sürücüsünden gazeteciye tepki

Olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet ve elektrik scooter kullanımı valilik tarafından alınan kararla yasaklanmıştı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet ve elektrik scooter kullanımı valilik tarafından alınan kararla yasaklanmıştı. Kadıköy'de polis ekipleri kurallara uymayan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında trafikte yasak olmasına rağmen seyir halinde olan elektrikli scooter sürücüsü kendisini görüntüleyen gazetecileri engellemeye çalıştı.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve lodos sonrası valilik tarafından alınan kararla birlikte gün içerisinde motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı yasaklanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise İstanbul'un birçok noktasında konuya ilişkin denetimler gerçekleştirdi. Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimler esnasında durdurulan Fazıl Doruk Seymen isimli elektrik scooter sürücüsü kendisini görüntüleyen gazetecinin üzerine yürüdü.

Denetimde ceza yağdı

Denetimlerde motosiklet ve elektrikli scooter sürücüleri durduruldu. Alınan karara uymayan çok sayıda sürücüye 427 lira idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kadıköy'de valilik kararını delen scooter sürücüsünden gazeteciye tepki

Kadıköy'de valilik kararını delen scooter sürücüsünden gazeteciye tepki

Kadıköy'de valilik kararını delen scooter sürücüsünden gazeteciye tepki

Kadıköy'de valilik kararını delen scooter sürücüsünden gazeteciye tepki

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