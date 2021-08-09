Kadıköy'de Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası sonuçlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadıköy'de Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası sonuçlandı

Kadıköy'de Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası sonuçlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde, Ragbi Lig Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, Kadıköy Kalamış sahilinde gerçekleşti.

Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde, Ragbi Lig Derneği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, Kadıköy Kalamış sahilinde gerçekleşti. 6 ülkeden 27 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvada kadınlar kategorisinde Kadıköy Rugby Takımı, erkekler kategorisinde Lübnan Lycans Rugby Takımı birinci oldu.

Ragbi Lig Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası, 7-8 Ağustos 2021 tarihlerinde 27 takımın katılımıyla, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Kalamış sahilinde gerçekleşti. Türkiye ve yurt dışından 300 Ragbi Lig oyuncusunun katıldığı turnuvada takımlar kıyasıya mücadele etti. Turnuvaya Türkiye'nin yanı sıra İran, Galler, Sırbistan, Lübnan, Karadağ, Bulgaristan ve Sırbistan'dan takımlar katıldı. Turnuvada kadınlarda İstanbul Kadıköy Rugby takımı, erkeklerde Lübnan Lycans Rugby takımı birinci oldu. Kadınlarda ikinci olan takım Ankara Frigler Rugby, üçüncü ise İran YouTab Rugby oldu. Erkeklerde ise Sırbistan'dan Tatini Lovavi Rugby ikinci, Kadıköy Bulls Ragbi ise üçüncü oldu.

Turnuvaya Türkiye'den Ankara Frigler, Ankara Frigler (Kadın), Ankara Phrygians, Bilgi Badgers, Bosphorus Wolf, Bosphorus Wolf Cubs, Cavirova Rhinos, Eskişehir Aqua Warriors, Eskişehir Aqua Warriors (Kadın), Eskişehir Rugby, İstanbul Dragons, İzmir Zaferi, Kadıköy Bulls, Kadıköy Ladies (Kadın), Pax Team (Kadın), Pink Beaches, Red Star, The Smurfs takımları katıldı. Bulgaristan'dan Lokomoth Sofia, Galler'den British Lions, İran'dan Sardar, Youtab ve125 Rey, Karadağ'dan Arsenal Tivant, Lübnan'dan Lycans, Sırbistan'dan Kızılyıldız ve Tatini takımları da turnuvanın yurt dışı katılımcıları arasında yer aldı. - İSTANBUL

Kadıköy'de Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası sonuçlandı
Kadıköy'de Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası sonuçlandı
Kadıköy'de Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası sonuçlandı
Kadıköy'de Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası sonuçlandı
Kadıköy'de Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası sonuçlandı
Kadıköy'de Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası sonuçlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Tanju Özcan Ümit Dündar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Deniz Akkaya Yonca Evcimik
Spor Burak Elmas Hakan Reçber Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadıköy'de Uluslararası İstanbul Plaj Ragbi Lig Turnuvası sonuçlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 11:16:48. #1.14#

title