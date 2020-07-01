Kadıköy'de tren istasyonunda raylara giren kişiyi elektrik çarptı KADIKÖY Marmaray Ayrılıkçeşme Tren İstasyonu'nda raylara giren bir kişiyi elektrik çarptı.

KADIKÖY Marmaray Ayrılıkçeşme Tren İstasyonu'nda raylara giren bir kişiyi elektrik çarptı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Rasimpaşa Mahallesi Marmaray Ayrılıkçeşmesi Tren İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, tren raylarına girdikten sonra lokomotifin üzerine çıkan bir kişiyi elektrik çarptı. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA