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Kadıköy'de 'Trakya' çıkarması

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Kırklarelispor, deplasman tribününü doldurdu.

11.02.2020 20:50 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:00
Kadıköy'de 'Trakya' çıkarması

Ziraat Çeyrek Final rövanş maçında 'ye konuk olan , deplasman tribününü doldurdu.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında GMG Kırklarelispor'u konuk ediyor. 3-0 biten ilk maçın rövanşına ise Kırklareli taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 15 otobüs ile 'e gelen yeşil-beyazlı taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribününde takımlarını destekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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