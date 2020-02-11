Kadıköy'de 'Trakya' çıkarması
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Kırklarelispor, deplasman tribününü doldurdu.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olan Kırklarelispor, deplasman tribününü doldurdu.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında GMG Kırklarelispor'u konuk ediyor. 3-0 biten ilk maçın rövanşına ise Kırklareli taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 15 otobüs ile Kadıköy'e gelen yeşil-beyazlı taraftarlar, kendilerine ayrılan deplasman tribününde takımlarını destekledi. - İSTANBUL