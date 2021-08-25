Kadıköy'de trafikte motosikletlilere yönelik denetim
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Kadıköy'de trafikte motosikletlilere yönelik denetim

Kadıköy'de trafikte motosikletlilere yönelik denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kurulan uygulama noktalarında, motosiklet sürücülerini durdurarak denetledi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde kurulan uygulama noktalarında, motosiklet sürücülerini durdurarak denetledi. Kask ve evrak kontrolü yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yazıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul 'un farklı noktalarında motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde de gerçekleştirilen denetimde durdurulan motosiklet sürücülerinin belgelerine bakılarak, araç plakaları sorgulandı. Kask ve evrak kontrolü yapılan denetimlerde kasksız şekilde motosiklet kullanan motosiklet sürücülerine ceza kesildi.

Motosiklet denetiminde durdurulan Talha Tümer Kolçak " Bence bu uygulamalar çok güzel. Fenerbahçe tarafında da çok fazla uygulama oluyor. Polislerimiz sağ olsunlar bu konuda çok sıkılar bizim de kask ve muayene konusunda çok sıkı olmamız lazım. Bunlar can kurtaran durumlar. Motosikletle kaza yapmak araba ile kaza yapmaktan çok daha farklı kaskın olmadığı zaman 20 km hızla bile canından olabilirsin" dedi. - İSTANBUL

Kadıköy'de trafikte motosikletlilere yönelik denetim
Kadıköy'de trafikte motosikletlilere yönelik denetim
Kadıköy'de trafikte motosikletlilere yönelik denetim
Kadıköy'de trafikte motosikletlilere yönelik denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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