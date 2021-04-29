Kadıköy'de  trafikte ihlal yapanlar drone ile yakalandı
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Kadıköy'de  trafikte ihlal yapanlar drone ile yakalandı

Kadıköy'de  trafikte ihlal yapanlar drone ile yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Kadıköy'de drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Kadıköy'de  drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.  Drone ile kural ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek durduruldu. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri  Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde drone ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı. Drone ile kural  ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Denetlemede kırmızı ışık ihlali yapan 5 sürücüye  ceza kesildi. Kırmızı ışık ihlali yapan Sinan Seyhan "Sarıdan kırmıza geçiyordu duramadım. Drone ile tespit edilmiş. Kısmet" diye konuştu. Başka bir sürücü ise "Kırmızı ışık ihlalinden ceza yedim. Görmedim sarı yanarken geçtiğimi zannettim." dedi.

 


Kadıköy'de  trafikte ihlal yapanlar drone ile yakalandı
Kadıköy'de  trafikte ihlal yapanlar drone ile yakalandı
Kadıköy'de  trafikte ihlal yapanlar drone ile yakalandı
Kadıköy'de  trafikte ihlal yapanlar drone ile yakalandı
Kadıköy'de  trafikte ihlal yapanlar drone ile yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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