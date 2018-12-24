Kadıköy'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kadıköy'de bir otomobilin çöp kamyonuyla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kadıköy'de bir otomobilin çöp kamyonuyla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Göztepe Köprüsü istikametinden Üsküdar'a seyir halindeki 34 VU 1204 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir eden 34 KZ 0196 plakalı çöp kamyonu çarpıştı.
İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA