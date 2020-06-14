Kadıköy'de trafik kazası: 1 yaralı Caddebostan'da bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Caddebostan'da bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde A.E. idaresindeki 34 CCU 148 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki beton mantarlara çarptı. Ardından yolun karşı tarafına geçen otomobil, önce bir dükkanın cam korkuluğuna daha sonra da bir binanın bahçe duvarını çarparak boşluğa düştü.

Yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA