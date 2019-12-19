Kadıköy'de trafik kazası: 1 yaralı
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Kadıköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Kadıköy'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

19.12.2019 16:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:41

'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Çevre Yolu'ndan Kızıltoprak istikametine seyir halinde olan 34 ST 0176 plakalı otomobil, mevkisinde aynı yönde seyreden 34 GY 1676 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazada, 34 ST 0176 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kadıköy'de trafik kazası: 1 yaralı
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