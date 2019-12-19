Kadıköy'de trafik kazası: 1 yaralı
Kadıköy'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kadıköy'de iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İstanbul Çevre Yolu'ndan Kızıltoprak istikametine seyir halinde olan 34 ST 0176 plakalı otomobil, Fikirtepe mevkisinde aynı yönde seyreden 34 GY 1676 plakalı araca arkadan çarptı.
Kazada, 34 ST 0176 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.