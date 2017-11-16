Kadıköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Fikirtepe Mahallesi Yıldırım Sokak'ta seyreden Selim Kürşat Erdoğan yönetimindeki 34 PG 7482 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yan taraftaki bariyerlere çarptıktan sonra, yaklaşık 10 metre yükseklikten karayoluna düştü. Otomobil, karayolunda seyir halindeki 34 KM 0345 plakalı beton pompasına yandan çarptı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Erdoğan'ın cesedi, incelemelerin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı.



Kazaya, Yıldırım Sokak'ta yol seviyesinden yüksekte bulunan rögar kapağının neden olduğu öne sürüldü.