Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları
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Kadıköy, İETT

Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.

11.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:09
Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları

İSTANBUL - Kadıköy'de toplu ulaşım araçlarında korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları yürütülüyor. İETT, Özel Halk otobüsü ve otobüs duraklarında yapılan çalışmalarda temizlik görevlileri tarafından ilaçlanarak ortam bakteri ve virüslerden arındırılıyor.

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan korona virüsü dünyanın pek çok ülkesine yayılırken, Türkiye'de de görüldü. Yakın temas, öksürük, tokalaşma gibi yollarla yayılan virüs, insanların kalabalık olduğu mekanlarda tedirginliğe neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı tarafından korona virüse karşı önlem almak için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, İETT Kadıköy otobüs garajında bulunan İETT VE ÖHO otobüslerde korona virüse karşı önlem amaçlı dezenfekte çalışması başlattı. Uygulama kapsamında garajdaki otobüslerde iç temizleme işlemi yapıldı. Temizlik işlemleri sonrası otobüslerin içi, özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı şekilde dezenfekte edildi.

Otobüslerin ilaçlanmasında görevli olan Bayram Alkılıç, "Yaptığımız bu çalışma bakterileri öldürüyor ve yayılmasını önlüyor. Hastanelerde ve ameliyathanelerde kullanılan, insan sağlığına zararı olmayan bir temizlik operasyonu. Otobüslerde olan yolcular zararlı mı diye soruyorlar gereken bilgiyi aktardığımızda çok memnun kalıyorlar tepkileri olumlu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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