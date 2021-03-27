KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
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KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı.

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KADIKÖY'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde, yolcular ve şoförler koronavirüs tedbirleri konusunda uyarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un birçok ilçesinde kurdukları kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktalarından biri de Kadıköy Bostancı Köprüsü oldu. Ekipler otobüs, minibüs ve taksileri tek tek durdurarak sürücülerin evrak kontrolünü yaptı. Maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarı yaptı.

KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ
KADIKÖY'DE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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