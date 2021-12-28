Kadıköy'de tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kadıköy'de tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı
AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Kadıköy'de aralarında çıkan tartışma sırasında Ufuk Keskin'i (23) bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de aralarında çıkan tartışma sırasında Ufuk Keskin'i (23) bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 Aralık Cumartesi gece saatlerinde Caferağa Mahallesi'nde Ufuk Keskin'in öldürüldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenen Ufuk Keskin ile o sırada caddede bulunan 2 kişi arasında tartışma çıktığı ve tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan 2 şüphelinin bir büfeden aldıkları bıçaklarla yeniden Keskin'in yanına geldiği belirlendi.

Taraflar arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Zanlıların yakalanması için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri O.K. ve M.E.Y.'yi Kartal'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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