Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan 3 taksiciye cezai işlem uygulandı - Haberler
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Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan 3 taksiciye cezai işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan 3 taksiciye cezai işlem uygulandı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksilere yönelik Kadıköy'de denetim gerçekleştirdi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan 3 taksiciye cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ticari taksilere yönelik Kadıköy'de denetim gerçekleştirdi. Denetimde, emniyet kemeri takmadıkları belirlenen 3 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Emniyet kemeri takmadıkları gerekçesi ile durdurulan 3 taksi sürücüsüne toplamda 432 TL cezai işlem uygulandı.

(OH-CGK-SO-Y)

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan 3 taksiciye cezai işlem uygulandı

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan 3 taksiciye cezai işlem uygulandı

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan 3 taksiciye cezai işlem uygulandı

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan 3 taksiciye cezai işlem uygulandı

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan 3 taksiciye cezai işlem uygulandı

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan 3 taksiciye cezai işlem uygulandı

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan 3 taksiciye cezai işlem uygulandı

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan 3 taksiciye cezai işlem uygulandı

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