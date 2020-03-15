Kadıköy'de taksiler dezenfekte edildi İstanbul genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilerde dezenfekte işlemi başlatıldı.

İstanbul genelinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilerde dezenfekte işlemi başlatıldı.

Anadolu Yakası'ndaki taksiciler Kadıköy İskele Meydanı'na gelerek araçlarını dezenfekte ettiriyor.

Taksi Hakları Derneği Başkanı Osman Oruç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 300 taksi durağındaki 7 binin üzerinde taksiye çağrıda bulunarak dezenfekte işlemine başladıklarını belirtti.

Anadolu Yakası'ndaki tüm taksi, dolmuş taksilerin dezenfekte edileceğini aktaran Oruç, şunları söyledi:

"Vatandaşımızın güvenerek taksileri kullanabilmesi için dezenfekte ediyoruz. Anadolu Yakası'nda 7 binin üzerinde taksiye çağrıda bulunduk. Taksilerin gelip ücretsiz dezenfekte edilmesini istiyoruz. Vatandaşlarımız çok tedirgin. Dünden bugüne tüm işler durdu, ekonominin kilitlenecek vaziyete gelmemesi için vatandaşımızın korkmadan arabaları kullanıp ekonomiye zarar vermemesi için bunu yapıyoruz."

Kaynak: AA