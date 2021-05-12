Kadıköy'de takside maske tartışması
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Kadıköy'de takside maske tartışması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de takside maske tartışması Kadıköy'de taksi şoförü ile maskesini indirip çay içen yolcu arasındaki "maske" tartışması kamerada Kadıköy'de taksi şoförü ile, yolculuk esnasında maskesini indirip çay içen kadın yolcu arasında maske uyarısı nedeniyle tartışma çıktı.

Kadıköy'de takside maske tartışması

Kadıköy'de taksi şoförü ile maskesini indirip çay içen yolcu arasındaki "maske" tartışması kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de taksi şoförü ile, yolculuk esnasında maskesini indirip çay içen kadın yolcu arasında maske uyarısı nedeniyle tartışma çıktı. Taksi içerisinde çay içilmemesi ve maske takılması uyarısına sinirlenen kadın yolcu taksi şoförüne " Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Taksiciliği bilmiyorsun, öğreneceksin. Sana gereken dersi verecekler" diyerek tehdit etti.

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kadıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suadiye'den Kozyatağı Metro durağına gitmek isteyen kadın yolcu taksiye bindi. Yolculuk başladığı sırada yolcu maskesini indirip çay içmeye başlayınca, taksi şoförü pandemi döneminden dolayı yolcuya takside çay içmemesi ve maske takması konusunda sözlü uyarıda bulundu. Uyarı sonrası kadın yolcu davranışına devam etti. Taksi şoförü cep telefonuyla görüntü alarak kadın yolcuya tekrar uyarıda bulundu. Bu kez uyarı sonrası sinirlenen kadın yolcu ile taksi şoförü arasında sözlü tartışma yaşandı.

"Sana gereken dersi verecekler"

Uyarıların artması sonucu aşırı sinirlenen kadın yolcu taksiden inmek istedi. Taksi şoförüne bağıran kadın yolcu " Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Sen taksiciliği bilmiyorsun, öğreneceksin. Benim acelem var, seninle uğraşamam. Sana gereken dersi verecekler, çok şaşıracaksın. Ne olduğunu anlayacaksın. Çay içiyorum, terbiyesizlik yaptın" diye tehditte bulundu. Öte yandan taksi şoförü ile kadın yolcu arasında "maskeni tak" tartışması, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy'de takside maske tartışması
Kadıköy'de takside maske tartışması
Kadıköy'de takside maske tartışması
Kadıköy'de takside maske tartışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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