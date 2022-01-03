Kadıköy'de taksicilere yeni yılın ilk iş gününde ceza yağdı - Haberler
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Kadıköy'de taksicilere yeni yılın ilk iş gününde ceza yağdı

Kadıköy'de taksicilere yeni yılın ilk iş gününde ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polis ekipleri ticari taksilere yönelik Kadıköy'de denetim gerçekleştirdi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Polis ekipleri ticari taksilere yönelik Kadıköy'de denetim gerçekleştirdi. Denetimde, emniyet kemeri takmadıkları belirlenen 4 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Emniyet kemeri takmadıkları gerekçesi ile durdurulan 4 taksi sürücüsüne toplamda 792 TL cezai işlem uygulandı. - İSTANBUL

Kadıköy'de taksicilere yeni yılın ilk iş gününde ceza yağdı

Kadıköy'de taksicilere yeni yılın ilk iş gününde ceza yağdı

Kadıköy'de taksicilere yeni yılın ilk iş gününde ceza yağdı

Kadıköy'de taksicilere yeni yılın ilk iş gününde ceza yağdı

Kadıköy'de taksicilere yeni yılın ilk iş gününde ceza yağdı

Kadıköy'de taksicilere yeni yılın ilk iş gününde ceza yağdı

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