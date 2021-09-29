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KADIKÖY'DE TAKSİCİLERE DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KADIKÖY'DE TAKSİCİLERE DENETİM

KADIKÖY'de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde çalışma izni ve ruhsat süresinin dolduğu tespit edilen 2 taksi sürücüsüne toplam 2 bin 678 lira para cezası uygulandı. Sürücülerden biri uygulanan cezaya tepki gösterdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Trafikte taksiler durdurularak gerekli evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetimler kapsamında durdurulan ve içerisinde yolcu bulunan 34 TES 35 plakalı araç sürücüsü Tuncay Ağca ve 34 TH 29 plakalı ticari taksi sürücüsünün çalışma izni ve ruhsat süresinin dolması nedeniyle sürücülere toplamda 2 bin 678 lira para cezası uygulandı. Taksiler ise çekici yardımıyla Yediemin Otoparkı'na götürüldü.

RUHSAT KAYDI YOK DİYE ARAÇ MI BAĞLANIR

Taksi sürücüsü Tuncay Ağca, Hırsızlık mı yaptım da bu aracı bağlıyorsunuz Ruhsat kaydı yok diye araç mı bağlanır Benim sicilime girip baksınlar trafik cezam bile yok. Yolcu taşıma kartım ve gerekli belgelerim var. Sadece diğer aracımız arızalı olduğu için tamire gitti. Ben de boş durmamak için bu araçla 2 saatliğine işe çıktım. Suçumuz buysa eğer kanunun kestiği parmak acımaz dedi.

KADIKÖY'DE TAKSİCİLERE DENETİM

KADIKÖY'DE TAKSİCİLERE DENETİM

KADIKÖY'DE TAKSİCİLERE DENETİM

KADIKÖY'DE TAKSİCİLERE DENETİM

KADIKÖY'DE TAKSİCİLERE DENETİM

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