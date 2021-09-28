Kadıköy'de taksicilere denetim - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de taksicilere denetim

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kadıköy'de taksicilere denetim

İsa ALMAÇAYIR / KADIKÖY'de taksicilere yönelik denetim yapıldı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - İsa ALMAÇAYIR/ KADIKÖY'de taksicilere yönelik denetim yapıldı. Eksik belgesi olan taksi trafikten menedilirken, sürücüsüne 1339 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Kadıköy, Altıyol Meydanı'nda taksicilere yönelik denetim yaptı. Ekipler tarafından tek tek durdurulan taksilerde, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı. Denetimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan çalışma ruhsatındaki eksiklikten dolayı bir taksi trafikten menedildi. Menedilen taksi sürücüsüne 1339 lira ceza kesildi.


Kadıköy'de taksicilere denetim

Kadıköy'de taksicilere denetim

Kadıköy'de taksicilere denetim

Kadıköy'de taksicilere denetim

Kadıköy'de taksicilere denetim

Kadıköy'de taksicilere denetim

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü

Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu
Magazin Tanem Sivar Şevval Şahin Acun Ilıcalı
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Kerem Aktürkoğlu Nihat Özdemir Ali Palabıyık Valentin Rosier
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Selçuk Bayraktar Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kadıköy'de taksicilere denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:48:50. #1.11#