Kadıköy'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde seyir halinde olan, aşırı süratli ve makas atarak ilerlediği öne sürülen 34 DVZ 730 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği ve ağaç devrilirken otomobil takla attı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı, beraberinde bulunan 2 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralı sürücü, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle sahil yolu Bostancı istikameti trafiğe kapandı. Takla atan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, araçtan sızan yakıt ve yağın belediye yol bakım ekiplerince temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Kadıköy'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kadıköy'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kadıköy'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

TEM'de 12 araç birbirine girdi, bölgede uzun kuyruklarla oluştu

TEM'de 12 araç birbirine girdi, bölgede uzun kuyruklarla oluştu

 Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada

Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada

 Konya'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

title