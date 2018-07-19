Kadıköy'de Taciz ve Darp (1)

Kadıköy'de bir kafenin kadın sahibine tacizde bulunduğu, kendisine müdahale eden kişiyi darbettiği görüntüler sosyal medyada yer alan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 14 Temmuz'da İskele Sokak'ta yaşanan taciz ve darp olayının görüntüleri sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Görüntülerde, tartıştığı kafe sahibine küfürler eden M.A.Y'nin, tartışmaya müdahale eden E.I'ye kafa atması ve onu darbetmesi yer alıyor.

Şikayet üzerine gözaltına alınan M.A.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

M.A.Y, bu olaydan 4 gün sonra Acıbadem Mahallesi Haşimbey Sokak'ta sırtından bıçaklanarak hafif şekilde yaralandı.

Kafe sahibi Maya Atacanova, bir yıldır burayı işlettiğini belirterek, M.A.Y'nin tacizlerine uğradığını ve kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Savcılığa başvurduğu için de tacizlerin sürdüğünü dile getiren Atacanova, güvende olmadığı için koruma talep ettiğini vurguladı.

Görüntüsü sosyal medyada yer alan olaya değinen Atacanova, sığınmacı çocukların kafeye geldiğini, onlara okuma ve oyunlar öğrettiğini söyledi.

O çocuklarla dama oynadıkları sırada M.A.Y'nin bunlardan birisini darbetmeye başladığını iddia eden Atacanova, "Araya girince bana küfretmeye başladı. O sırada komşular indi. Bu sırada sadece sokaktan geçen E.I. olaya kayıtsız kalmak istemediği için araya girdi. Görüntülerde de var, M.A.Y'ye zarar vermek gibi bir amacı yoktu, sadece ayırmaya, sakinleştirmeye, uzaklaştırmaya çalıştı. M.A.Y, E.I'yı darbetti, boğazını sıktı." diye konuştu.

Atacanova, M.A.Y'nin sürekli içki içip etrafı rahatsız ettiğini öne sürdü.

Bıçaklanma olayına değinen Atacanova, şu iddialarda bulundu:

"Bu adamın yaptıklarını anlatmak için BİMER'e yazdım. Bunun için 2 polis arkadaş geldi hem bilgi almak hem işleyiş hakkında bilgi vermek için. Ben burada polis memurları ile otururken M.A.Y. geldi. Sırtında belinin kenarına saplanmış bir bıçak vardı. Polislere benim yaptırttığımı söyledi. Bu sırada gelen babası, oğlu ile ilgileneceğine benim üzerime saldırdı, beni tehdit etti. Dükkanımı kapatıp gitmezsem kan döküleceğini söyledi. Bu olayın ardından ben ifade vermek için karakola gittiğimde M.A.Y'nin yeğenleri dükkana gelerek yağma etmeye çalışmış, kafede oturan müşterileri darbetmeye, kovmaya çalışmışlar. Kızım da o sırada dükkandaydı, onun için çok endişelendim. Bu mahallede taciz ettiği, darbettiği çok sayıda kadın var hepimiz şikayetçiyiz."