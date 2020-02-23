Kadıköy'de su kuyusuna düşen vatandaş kurtarıldı
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Kadıköy'de su kuyusuna düşen vatandaş kurtarıldı

Kadıköy'de 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen vatandaş, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

23.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 23.02.2020 09:56
Kadıköy'de su kuyusuna düşen vatandaş kurtarıldı

'de 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen vatandaş, ekiplerince kurtarıldı.

Göztepe Mahallesi Damak Sokak'ta yaşayan Yaşar Karakoç, 3 katlı metruk binanın bahçesindeki tavuklara yem verdiği sırada, bahçede bulunan 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Karakoç'un kuyuya düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis, ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipleri Karakoç'u kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyuya giren bir itfaiyeci Karakoç'un beline halat bağladı. Karakoç, halat yardımıyla diğer itfaiyeciler tarafından kuyudan çıkarıldı.

Bu arada kuyuya giren bir eri de havasızlıktan etkilendi. erine ambulansta müdahale edildi.

Yaşar Karakoç, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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