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Kadıköy'de su borusu patladı

AA / Adem Koç - Haberler | Güncel
Kadıköy'de su borusu patladı

Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, sokakta su birikintisi oluştu.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı, sokakta su birikintisi oluştu.

Alınan bilgiye göre, Feneryolu Mahallesi Selvi Çıkmazı Sokak'ta İSKİ'nin çalışma yaptığı noktada su borusunda patlama meydana geldi.

Sular metrelerce yükseğe fışkırırken, sokak üzerinde birikintiler oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri, suyun akışını kesti.

Ekiplerin bölgedeki çalışmasının devam edeceği öğrenildi.

AA / Adem Koç - Son Dakika Haberleri
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