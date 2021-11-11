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Kadıköy'de sokakta bir kişi ölü bulundu

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Kadıköy'de sokakta bir kişi ölü bulundu

KADIKÖY'de bir kişi sokak üzerinde ölü bulundu.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - KADIKÖY'de bir kişi sokak üzerinde ölü bulundu. Sokakta yaşadığı iddia edilen kişinin cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Neşet Ömer Sokak'ta meydana geldi. Hareketsiz şekilde yatan kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu polis ekipleri ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri incelemesinde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Mahalle sakinlerinde Mehmet Gürgen "Evsiz bir arkadaş. Sürekli burada kalıyordu. Sabah 09.00-10.00 arası bir yerden çay almış çay içiyordu. Saat 11.00'e doğru vefat ettiğini öğrendik. 55-60 yaşlarındaydı. Yaşamadığını görünce polise ekiplerine haber verdik." şeklinde konuştu

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


- İstanbul
Kadıköy'de sokakta bir kişi ölü bulundu

Kadıköy'de sokakta bir kişi ölü bulundu

Kadıköy'de sokakta bir kişi ölü bulundu

Kadıköy'de sokakta bir kişi ölü bulundu

Kadıköy'de sokakta bir kişi ölü bulundu

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