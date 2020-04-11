Kadıköy'de sokaklar ve yollar boş kaldı Kubilay ÖZEV / KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Kadıköy meydanı ve sokakları boş kaldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Müge YARIMBATMAN - Kubilay ÖZEV/ KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından Kadıköy meydanı ve sokakları boş kaldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle İstanbul il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Kadıköy'de vatandaşlar yasağa uyunca meydanlar, sokaklar ve otobüs durakları boş kaldı. Polis ekiplerinin de belirli noktalarda beklediği görüldü. Sabah saatlerinde otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlardan kimi gece işten çıktığını, kimi de işe gitmek için otobüs beklediğini söyledi.

Kadıköy'de durakta otobüs bekleyen Ali Kara, "Gece işten çıktım, eve gitmek için durağa geldim. Bekliyorum ama hala otobüs gelmedi" dedi. Güvenlik görevlisi olduğunu söyleyen Orhan Elmas, "Gece çalıştık işten çıktık. Otobüs gelince eve gideceğim" diye konuştu.

Kaynak: DHA