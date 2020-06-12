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Kadıköy'de sokaklar sessiz

- Kadıköy'de sokaklar sessiz Fenerbahçe ve Kayserispor stada giriş yaptı Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak olan Süper Lig maçı öncesinde stat etrafı sessizliğini korurken, iki takım da stada giriş yaptı.

12.06.2020 20:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:49

- Kadıköy'de sokaklar sessiz

Fenerbahçe ve Kayserispor stada giriş yaptı

İSTANBUL - Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak olan Süper Lig maçı öncesinde stat etrafı sessizliğini korurken, iki takım da stada giriş yaptı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor maçı öncesinde Ülker Stadyumu çevresi sessizliğe büründü. Korona virüs salgını kapsamında seyircisiz oynanacak olan müsabaka öncesinde stat çevresinde az sayıda taraftar bulundu. Ülker Stadyumu'na ilk olarak konuk ekip Kayserispor giriş yaparken hemen ardından sarı-lacivertli ekipte geniş güvenlik önlemlerinde stada geldi.

Kadıköy'de sokaklar sessiz

Kaynak: İHA

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