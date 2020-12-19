Son dakika... Kadıköy'de sokaklar boş kaldı
19.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 09:49
Son dakika gündem haberi... Ali Kerem Bengi / İstanbul DHA Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı dün akşam 21.00 sıralarında başladı.
Ali Kerem Bengi/ İstanbul DHA Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı dün akşam 21.00 sıralarında başladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kadıköy Meydanı, Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili boş kaldı. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasındaki denetimleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı