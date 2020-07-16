Kadıköy'de sokak ortasında bıçaklı sopalı kavga kamerada
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Kadıköy'de sokak ortasında bıçaklı sopalı kavga kamerada

Kadıköy'de kağıt toplayıcıları ile mahalle sakini arasında çıkan yan bakma tartışması bıçak ve sopalı saldırıya dönüştü.

Kadıköy'de sokak ortasında bıçaklı sopalı kavga kamerada
16.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:01

Kadıköy'de kağıt toplayıcıları ile mahalle sakini arasında çıkan yan bakma tartışması bıçak ve sopalı saldırıya dönüştü. Kağıt toplayıcılarının vatandaşa saldırdığı kavgayı polis havaya ateş ederek ayırdı. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de dün saat 12.00 sıralarında yaşanan olayda, iddialara göre yoldan geçen kağıt toplayıcısı ile apartman önünde bekleyen bir mahalle sakini arasında 'yan baktın' tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Bölgeden ayrılan kağıt toplayıcısı bir süre sonra beraberinde birkaç kişiyle birlikte tekrar olay yerine döndü. Kağıt toplayıcıları ellerindeki sopalarla ve bıçaklarla gence saldırmaya başladı. Bu sırada kağıt toplayıcılarının önüne geçen bir kadın da saldırganları engellemeye çalıştı. Olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Saldırgan şahıslar ise polise aldırmadan vatandaşa sopalarla saldırmaya çalıştı. Yaşanan olay sonrası polisin, 9 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdüğü öğrenildi.

Şahısların vatandaşa sopalarla bıçaklarla saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elleri sopalı grubun caddede koşarak mahalle sakini genci aradığı, bir süre sonra apartmanın önüne gelen genç ile saldırgan grubun karşılaştığı, elleri sopalı grubun mahalle sakinini darp etmeye başladığı, polis ekiplerinin havaya ateş ederek kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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