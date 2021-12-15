Kadıköy'de 'sokağa idrar yapma' kavgasında yumruklar konuştu

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de sokakta yürüyen dört kişiden biri iddiaya göre, pantolonunu indirip bir binanın önüne idrarını yapmaya başladı. Şahıs, kendisini uyaran vatandaşın eşinin üzerine doğru idrarını yapınca kavga çıktı. Sokağa idrarını yapan şahıs ile 3 arkadaşı, kendilerini uyaran kişiyi darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Moda'da iddiaya göre, geçtiğimiz gün yaşanan olayda, sokakta yürüyen dört kişiden biri, sokak ortasında pantolonunu indirip bir binanın önüne idrarını yaptı. Bu sırada eşiyle birlikte evine giden Müzisyen Okan Duman şahsa tepki gösterdi. Uyarıya aldırış etmeyen kişi, iddiaya göre kendisini uyaran Okan Duman'ın eşinin üzerine idrarını yaptı. Taraflar arasındaki tartışma bunun üzerine yumruklu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polisin gelmesiyle taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu.

"Öldürün öldürün naraları ile yere düşürüp tekme ile girişiyorlar"

Olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Ayhan Sicimoğlu ise duruma tepki gösterdiği paylaşımda, "Dün gece Moda'nın ana caddesine çıkan bir sokağın girişine doğru 4 hergele (filmde görülüyor), biri donu indirmiş, dikkat fermuar değil pantolon. Aşağıda arkadaşımın evinin önüne işiyor. Arkadaşım da karısı ile eve geliyor. Ne yapıyorsun kardeşim deyince, sana mı soracağım lan işeyeceğim yeri diyor ve dönüp karısının üzerine işemeye devam ediyor. Yumruğu suratının ortasına yiyor tabii. Diğer üçü ve yerden kalkan hergele, 4 kişi oğlana dalıyor ve öldürün öldürün naraları ile yere düşürüp suratına, gözüne, kulağına tekme ile girişiyorlar. Karısı yalvarıyor ama dinlemiyorlar, öldüresiye giriyorlar. Arkadaşım yaşıyor ama kafa, göz, kulak, kaburga darmadağın. Polis hemen yetişip ikisini ters kelepçe alıyor ama diğer ikisi kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, sokak ortasında yaşanan yumruklu kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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