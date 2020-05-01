Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs protestosu
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Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs protestosu

Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs protestosu
01.05.2020 11:27 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:28

Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs protestosu Kadıköy Meydan'ına yürümek isteyen bir grup vatandaş 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını protesto etmek istedi.

Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs protestosu

İSTANBUL - Kadıköy Meydan'ına yürümek isteyen bir grup vatandaş 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını protesto etmek istedi. Protesto etmek isteyen gruba polis müdahale ederek gözaltına aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda Kadıköy Meydan'a yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Sloganlar atarak yürüyen grup 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını protesto etmek istedi. Gruba polis ekipleri kısa sürede müdahale ederek gözaltına aldı.

Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs protestosu

Kaynak: İHA

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