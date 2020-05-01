Kadıköy'de sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs protestosu

Kadıköy Meydan'ına yürümek isteyen bir grup vatandaş 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını protesto etmek istedi.

Kadıköy Meydan'ına yürümek isteyen bir grup vatandaş 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını protesto etmek istedi. Protesto etmek isteyen gruba polis müdahale ederek gözaltına aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda Kadıköy Meydan'a yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Sloganlar atarak yürüyen grup 1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasını protesto etmek istedi. Gruba polis ekipleri kısa sürede müdahale ederek gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA