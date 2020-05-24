KADIKÖY'DE SOKAĞA ÇIKMA İZİNLERİ BİTEN 65 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLAR EVLERİNE DÖNDÜ 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmaların izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar izinlerinin bitmesiyle birlikte evlerine döndü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 14.00- 20.00 saatleri arasında sokağa çıkmaların izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar izinlerinin bitmesiyle birlikte evlerine döndü.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 65 yaş ve üstü vatandaşlar için 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. 6 saatlik izin kapsamında Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın eden vatandaşlar, saatlerin 20.00'ı göstermesiyle birlikte evlerine geri döndü. Sokağa çıkma yasağının resmi olarak başlamasıyla birlikte Caddebostan Sahili yine boş kaldı. O anlar havadan ve yerden görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA