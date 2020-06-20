Kadıköy'de şimşekler geceyi aydınlattı
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Kadıköy'de şimşekler geceyi aydınlattı

- Kadıköy'de şimşekler geceyi aydınlattı İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte akşam saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

20.06.2020 01:22 | Son Güncelleme: 20.06.2020 02:37

- Kadıköy'de şimşekler geceyi aydınlattı

İSTANBUL - İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte akşam saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler adeta geceyi gündüze çevirdi.

İstanbul'da gün içerisinde zaman zaman etkisini gösteren sağanak yağışın ardından akşam saatlerinde yer yer yağış etkili oldu. Sağanak yağışın yanı sıra birbiri ardından çakan şimşeklerde adeta geceyi gündüze çevirdi.

Kadıköy'de şimşekler geceyi aydınlattı

Kaynak: İHA

Manşet

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