Kadıköy'de silahlı kavgaya karışan şüphelilerin evinden uçaksavar fişeği çıktı KADIKÖY'de bir işyerinde gerçekleşen silahlı kavga olayına karıştıkları belirlenen 8 kişi polis tarafından yakalandı.

KADIKÖY'de bir işyerinde gerçekleşen silahlı kavga olayına karıştıkları belirlenen 8 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir kilo esrar ve uçaksavar tüfeği fişeğinin de aralarında olduğu çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 19 Mayıs günü saat 16.10 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi, Uzunçayır Caddesi üzerinde bulanan bir iş yerinde meydana gelen silahlı kavga olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda, olaya karıştıkları tespit edilen Serdar Y. (29), Doğukan Y. (22) Atakan A. (21), Onurcan P. (37), Erkan Ç. (40), Suat K.(52), Fahrettin E. (36) ve Gürkan H.(29) aynı gün yakalandı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda şüpheliler, aralarındaki husumet nedeniyle olayı gerçekleştirdiklerini söylediler.

ADRESLERDE YAPILAN ARAMADA İş yerinde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir kilo 398 gram esrar, 3 adet tabanca, bir adet şarjör, bir adet uçaksavar tüfeği fişeği, iki adet tüfek, 145 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 19 adet 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği, bir adet öğütücü, bir adet hassas terazi, 5 bin 228 TL para, 800 euro, bin 262 dolar, bir pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 15 adet fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Y., Doğukan Y., Atakan A., Onurcan P., Fahrettin E., Gürkan H. serbest bırakılırken, Suat K. ve Erkan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA