KADIKÖY'DE SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN ŞÜPHELİLERİN EVİNDEN UÇAKSAVAR FİŞEĞİ ÇIKTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KADIKÖY'DE SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN ŞÜPHELİLERİN EVİNDEN UÇAKSAVAR FİŞEĞİ ÇIKTI

KADIKÖY'de bir işyerinde gerçekleşen silahlı kavga olayına karıştıkları belirlenen 8 kişi polis tarafından yakalandı.

KADIKÖY'DE SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN ŞÜPHELİLERİN EVİNDEN UÇAKSAVAR FİŞEĞİ ÇIKTI
22.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:58
KADIKÖY'de bir işyerinde gerçekleşen silahlı kavga olayına karıştıkları belirlenen 8 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bir kilo esrar ve uçaksavar tüfeği fişeğinin de aralarında olduğu çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 19 Mayıs günü saat 16.10 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi, Uzunçayır Caddesi üzerinde bulanan bir iş yerinde meydana gelen silahlı kavga olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda, olaya karıştıkları tespit edilen Serdar Y. (29), Doğukan Y. (22) Atakan A. (21), Onurcan P. (37), Erkan Ç. (40), Suat K.(52), Fahrettin E. (36) ve Gürkan H.(29) aynı gün yakalandı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda şüpheliler, aralarındaki husumet nedeniyle olayı gerçekleştirdiklerini söylediler. 

ADRESLERDE YAPILAN ARAMADA İş yerinde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir kilo 398 gram esrar, 3 adet tabanca, bir adet şarjör, bir adet uçaksavar tüfeği fişeği, iki adet tüfek, 145 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 19 adet 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği, bir adet öğütücü, bir adet hassas terazi, 5 bin 228 TL para, 800 euro, bin 262 dolar, bir pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 15 adet fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Y., Doğukan Y., Atakan A., Onurcan P., Fahrettin E., Gürkan H. serbest bırakılırken, Suat K. ve Erkan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı Haber
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor Haber
Kahramanmaraş'ta hasadına başlanan sarımsak tarlada 15 liraya alıcı buluyor
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak Haber
Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün yatırılacak
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında Haber
İplik fabrikasında 3 işçide koronavirüs tespit edilince üretim durduruldu! İşçiler karantina altında
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu Haber
Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi Haber
5 yaşındaki Eren, ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Sokak ortasında köpeklerin saldırısına uğrayan genç, büyük panik yaşadı
Öğrenciler biberonla besledikleri yavru kedileri başı kesilmiş halde buldu
Öğrenciler biberonla besledikleri yavru kedileri başı kesilmiş halde buldu
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Galatasaraylı Ryan Babel'in para aşkı: Daha hızlı akmasını istiyorum
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin son test sonucu negatif çıktı
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Fatih Terim, Alman ekibi Hannover'in istediği Ali Yavuz Kol'un transferini veto etti
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Comolli, Fransız ekibi Toulouse'a başkan oluyor
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacak
Bakan Ersoy yeni yol haritasını açıkladı: Bayramdan sonra İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin...
Ekrem İmamoğlu, 'Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?' sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım
Ekrem İmamoğlu, "Nurettin Sözen'le aynı kaderi mi paylaşacaksınız?" sorusuna yanıt verdi: Maraton koşacağım
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına kapıları kapadı
AK Parti, Devlet Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına kapıları kapadı
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Pazarcı, kestirdiği karpuzu almayan müşterisini bıçakla kovaladı
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Atıl durumdaki kömürlük 500 kişiye ekmek kapısı oldu
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden 'Çav Bella' çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Başkan Soyer'den İzmir'in minarelerinden "Çav Bella" çalınmasına tepki: Lanetliyoruz
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik içindeydiler
Hakan Hatipoğlu, aşk yaşadıkları düşünülen Evrim ve Mert hakkında konuştu: Birbirlerine olumlu elektrik...
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
Iğdır'da da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 33'e yükseldi
'Virüse karşı çare ormana gitmek' dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım
Trump 'Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum' dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Trump "Açık Semalar Anlaşması'ndan çekiliyorum" dedi, Rusya'dan yanıt geldi
Genç kadın, oğlu için yapılan 'Gebersin' yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Genç kadın, oğlu için yapılan "Gebersin" yorumunu okuyunca soluğu mahkemede aldı
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Onur Saylak Hatice Çarpar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Karar Bayram Antalya
Şu an buradasınız: KADIKÖY'DE SİLAHLI KAVGAYA KARIŞAN ŞÜPHELİLERİN EVİNDEN UÇAKSAVAR FİŞEĞİ ÇIKTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 11:02:02. #1.15#
title