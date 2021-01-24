Kadıköy'de silahlı kavga; 1 yaralı
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Kadıköy'de silahlı kavga; 1 yaralı

24.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 24.01.2021 16:41
Kadıköy'de silahlı kavga; 1 yaralı

KADIKÖY'de manava gelen M.C., iş yeri sahibi ile arasında çıkan tartışmada silahla yaralandı.

KADIKÖY'de  manava gelen M.C.,  iş yeri sahibi ile arasında çıkan tartışmada silahla yaralandı. M.C., hastaneye kaldırılırken, manav gözaltına alındı.  

Olay saat 15.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre,  manava gelen trans birey M.C  ile manav sahibi M.S.T arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve M.S.T silahıyla M.C'ye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan M.C'yi sedye ile ambulansa taşıdı. Şüpheli M.S.T ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme polisleri sebze ve meyve kasalarının arasında uzun süre mermi aradı. Orada bulunan bir kişi, "Evdeydik, silah sesi duyunca koştuk dışarı ne oluyor diye." dedi.


- İstanbul
Kadıköy'de silahlı kavga; 1 yaralı
Kadıköy'de silahlı kavga; 1 yaralı
Kadıköy'de silahlı kavga; 1 yaralı
Kadıköy'de silahlı kavga; 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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