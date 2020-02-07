Kadıköy'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Kadıköy'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kadıköy'de bir araçtan açılan ateş sonucu yaralan kişi hastaneye kaldırıldı.

07.02.2020 21:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:56
Kadıköy'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

'de bir araçtan açılan ateş sonucu yaralan kişi hastaneye kaldırıldı.

Dere Gazinosu Sokak'ta yürüyen ismi öğrenilemeyen bir kişi, seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından vurulan kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda kullanılan silahı olay yerinde bulan polis ekipleri, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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