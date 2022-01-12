Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi - Haberler
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Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi Fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi Kadıköy'de gece saatlerinde şiddetli fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç elektrik direğini de devirdi.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi

Fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi

İSTANBUL - Kadıköy'de gece saatlerinde şiddetli fırtınanın etkisiyle devrilen ağaç elektrik direğini de devirdi.

Olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Güneşli sokakta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın bahçesinde bulunan iğde ağacı fırtınanın şiddetiyle elektrik direğine çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle binanın bahçesindeki iğde ağacı ve sokakta bulunan elektrik direği büyük bir gürültüyle yola düştü. Olayı sabah fark eden mahalle sakinleri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, polis ekipleri yolu kapatan ağacı ve elektrik direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Elektrik ekipleri ise önlem almak amacıyla elektrikleri kesti. Yola düşen ağaç ve elektrik direğinden dolayı yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu yola devrilen ağaç ve elektrik direği kaldırıldı.

"Gece geç saatlerinde fırtınadan dolayı yıkılıyor"

Olay hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Halil Yılmaz, "Gece geç saatlerinde fırtınadan dolayı yıkılıyor. Bizim giriş kattaki komşumuz haber verdi. O yüzden telaşla kalktım. Bir iğde ağacımız vardı, yanında sokak elektrik aydınlatma direği yan yanaydı fırtınanın etkisiyle beraber yıkılmışlar." dedi.

Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi

Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi

Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi

Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi

Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi

Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi

Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi

Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi

Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi

Kadıköy'de şiddetli fırtına ağaç ve elektrik direğini devirdi

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İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri

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