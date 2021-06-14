Kadıköy'de seyyar satıcılarla zabıtaların kavgasını çevredekiler ayırdı

Cengiz ÇOBAN / KADIKÖY'de, tezgahlarına el konulan seyyar satıcılarla zabıtalar arasında arbede çıktı.

Cengiz ÇOBAN/ KADIKÖY'de, tezgahlarına el konulan seyyar satıcılarla zabıtalar arasında arbede çıktı. Kavgayı araya giren çevredekiler ve polis ayırırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçen cuma öğle saatlerinde Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre İBB zabıta ekipleri çanta ve cüzdan satan seyyar satıcının tezgahını kaldırmak istedi. Seyyar satıcı, tezgahını vermeyip karşı koyunca aralarında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Taraflar arasında çıkan arbedeyi çevredekiler ve polis araya girerek, sonlandırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı