Kadıköy'de seyyar satıcılarla zabıtaların kavgasını çevredekiler ayırdı
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Kadıköy'de seyyar satıcılarla zabıtaların kavgasını çevredekiler ayırdı

Kadıköy'de seyyar satıcılarla zabıtaların kavgasını çevredekiler ayırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cengiz ÇOBAN / KADIKÖY'de, tezgahlarına el konulan seyyar satıcılarla zabıtalar arasında arbede çıktı.

Cengiz ÇOBAN/ KADIKÖY'de, tezgahlarına el konulan seyyar satıcılarla zabıtalar arasında arbede çıktı. Kavgayı araya giren çevredekiler ve polis ayırırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçen cuma öğle saatlerinde Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre İBB zabıta ekipleri çanta ve cüzdan satan seyyar satıcının tezgahını kaldırmak istedi. Seyyar satıcı, tezgahını vermeyip karşı koyunca aralarında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Taraflar arasında çıkan arbedeyi çevredekiler ve polis araya girerek, sonlandırdı.

 


Kadıköy'de seyyar satıcılarla zabıtaların kavgasını çevredekiler ayırdı
Kadıköy'de seyyar satıcılarla zabıtaların kavgasını çevredekiler ayırdı
Kadıköy'de seyyar satıcılarla zabıtaların kavgasını çevredekiler ayırdı
Kadıköy'de seyyar satıcılarla zabıtaların kavgasını çevredekiler ayırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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