Kadıköy'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Kadıköy'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Kadıköy'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fenerbahçe Mahallesi Alageyik Sokak'ta seyir halindeki 34 CTC 226 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü yol kenarına park ettiği araçtan inerek itfaiye ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Kadıköy'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Kadıköy'de seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

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