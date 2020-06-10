KADIKÖY'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul-DHAKadıköy'de, düzenlenen operasyonda yaklaşık 500 litre etil alkol, 100 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haber-Kamera Murat KORKMAZ İstanbul-DHA

Kadıköy'de, düzenlenen operasyonda yaklaşık 500 litre etil alkol, 100 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden sahte içki satışı yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine başlatılan çalışma kapsamında tespit edilen Kadıköy'de bulunan depoya baskın düzenlendi. Baskında, 500 litre etil alkol, satışa hazır 100 litre sahte içki ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli B.Ç(60)'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA