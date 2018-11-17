Kadıköy'de 'Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nin temeli atıldı

İSTANBUL, (DHA)-KADIKÖY Belediyesi, sokak hayvanlarına özgürlük alanı yaratmak için 'Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nin temelini attı.

Kadıköy Merdivenköy Caddesi'nde hizmete sunulacak Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nin temel atma törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe protokolü, birçok sanatçı ve hayvanseverler katıldı. Hayvan resimli balonlarla sahneye çıkan çocuklar ile birlikte merkezin temeli atıldı.

'EN BÜYÜK EKSİĞİMİZİ TAMAMLADIK'

Projeye ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, 'Burası sadece sahipsiz sokak hayvanlarının değil, tüm hayvanların bakım yeri olacak. Bu merkez bizim en büyük eksiğimizdi, eksiğimizi tamamladık' ifadelerini kullandı.

'DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLSUN'

Hayvanlar için yapılan merkezlerin tüm belediyelere örnek olmasını temenni eden sanatçı Yeliz, 'Ben ve tüm Kadıköylüler bu merkezin açılmasından çok mutluyuz. Çünkü bizler hayvanları gerçekten çok seviyoruz. Böyle yerlerin daha çok olmasını istiyoruz. Çünkü bizler Allah'ın sessiz kullarında ayrım yapmıyoruz. Bizlerin çok daha duyarlı olması lazım' dedi.

'BU MERKEZLER HAYVANLARIN HAPİSHANESİNE DÖNÜŞMESİN'

Hayvanlarla ilgili sunulan yeni yasa tasarısından endişeli olduğunu belirten ünlü oyuncu Özge Özder ise, 'Kadıköy Belediyesi dünden bugüne hep örnek projelerle gündemde oldu. Umarım böyle projeler hayvan dostlarımızın kapatıldığı yer olmaz. Buralar hayvanlarımızın hapishanesi haline dönüşmez. Ülkemizde barınaklar maalesef hayvanların kapatıldığı yer gibi görülüyor. Buralar hayvanların tedavi edildiği yerler olur inşallah' diye konuştu.

SAHİPSİZ HAYVANLAR REHABİLİTASYON VE EĞİTİM MERKEZİ

Kadıköy Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu sağlanacak. Merkezde, muayene, acil müdahale, tanı ve tedavi, operasyon, kısırlaştırma, aşılama, aşılanan ve kısırlaştırılan hayvanların tanınmasını sağlamak amacıyla işaretleme, kimliklendirme, sahiplendirme ya da alındıkları ortama geri bırakılma gibi hizmetler yürütülecek. Merkezde kanun kapsamında sahipsiz hayvanlar hakkında genel bilgilendirmenin yanı sıra hayvanların yaşam hakları, sokak hayvanları için neler yapılabileceği, fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı gibi konularda eğitimler düzenlenerek, bilinçlendirme çalışmaları da yapılacak. Rehabilitasyon merkezi bin 970 metrekarelik alanda, 3 kat olarak projelendirilen yapıda depo alanlarının yanı sıra muayene, operasyon ve acil müdahale odaları ile eğitim odaları yer alacak. Bin metrekarelik alanı hayvanların dolaşabileceği yeşil alan olarak tasarlanan merkez acil, ilk yardım gibi hızlı ve anlık müdahaleleri yapılan hayvanların barınağa sevki konusunda da ara istasyon olma özelliğine sahip olacak.