Kadıköy'de sahaya kedi girdi
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Kadıköy'de sahaya kedi girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kadıköy'de sahaya kedi girdi

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın 65. dakikasında sahaya kedi girdi.

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Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın 65. dakikasında sahaya kedi girdi.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesinde sahaya kedi girdi. Maçın 65. dakikasında Gaziantep FK'nın Fenerbahçe kalesine kullandığı serbest vuruş öncesinde siyah-kırmızılıların kalesi önünde sahaya giren kedi bir süre dolaşırken, daha sonra zeminin dışına çıkarak uzaklaştı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kadıköy'de sahaya kedi girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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