Kadıköy'de sahaya kedi girdi

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın 65. dakikasında sahaya kedi girdi.
Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın 65. dakikasında sahaya kedi girdi.
Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesinde sahaya kedi girdi. Maçın 65. dakikasında Gaziantep FK'nın Fenerbahçe kalesine kullandığı serbest vuruş öncesinde siyah-kırmızılıların kalesi önünde sahaya giren kedi bir süre dolaşırken, daha sonra zeminin dışına çıkarak uzaklaştı.
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı