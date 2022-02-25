Kadıköy'de refüje çarparak karşı tarafa geçen kamyonet devrildi
AA, Metin Tokgöz - Güncel
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İstanbul Kadıköy'de refüjü aşarak devrilen kamyonet, 2 motosiklete çarptıktan sonra sürüklenerek durabildi.
KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de refüjü aşarak devrilen kamyonet, 2 motosiklete çarptıktan sonra sürüklenerek durabildi.
Suat Y'nin kullandığı 34 VJ 8002 plakalı kamyonet, Bostancı Mahallesi Mehmet Şevki Paşa Caddesi'nde sahil istikametinde ilerlerken refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Devrilen kamyonet, park halindeki 2 motosiklete çarpıp bir süre sürüklendikten sonra durabildi.
Kazayı yara almadan atlatan sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, caddenin D-100 kara yolu istikametinde trafik kontrollü sağlandı.
AA / Metin Tokgöz - Güncel